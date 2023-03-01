شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الإسماعيلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل عن غيابات الدروايش أمام فريق فيوتشر فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة بملعب السلام.
وشملت الغيابات لاعب الوسط عماد حمدى للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة غزل المحلة فى الجولة الماضية.
وضمت قائمة المصابين الظهير الأيمن كريم عرفات لإصابته بكدمة بالقدم اليمنى ومحمد بيومى بسبب الإصابة بشد بالعضلة الأمامية ، كما يغيب صالح جمعه العائد من الإصابة منذ أيام قليلة.
وانتظم إياد العسقلانى وعمر الساعى ثنائى الإسماعيلى، خلال التدريبات الجماعية لفريقهما استعدادًا لمواجهة فيوتشر ضمن منافسات الدورى العام.
يأتى ذلك بعد عودتهما من صفوف منتخب مصر للشباب عقب المشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.
وواصل الدراويش تحضيراته الجماعية استعدادًا للمباراة المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام بالقاهرة فى الأسبوع الـ20 من عمر المسابقة المحلية.