شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الإسماعيلى أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل عن غيابات الدروايش أمام فريق فيوتشر فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة بملعب السلام.

وشملت الغيابات لاعب الوسط عماد حمدى للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة غزل المحلة فى الجولة الماضية.

وضمت قائمة المصابين الظهير الأيمن كريم عرفات لإصابته بكدمة بالقدم اليمنى ومحمد بيومى بسبب الإصابة بشد بالعضلة الأمامية ، كما يغيب صالح جمعه العائد من الإصابة منذ أيام قليلة.

من ناحية أخرى حرص حمزة الجمل، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على وضع برنامج بدنى لتجهيز الثنائى إياد العسقلانى وعمر الساعى لاعبا الفريق، اللذان كانا متواجدين مع منتخب مصر للشباب الذى ودع منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاماً من الدور الأول .