شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفوز على المقاولون العرب بهدف +90 بمساعدة الـ" VAR " .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو الفوز على نظيره المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز عبد الرحمن خالد " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائرى رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 41 و فى الدقيقة الاخيرة من عمر الوقت البدل الضائع أحتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء لفريق فاركو عقب الرجوع الى تقنية الفار و أحرز رامى صبرى هدف التقدم والفوز على ذئاب الجبل .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 و يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما أحتل فريق المقاولون العرب المركز السادس برصيد 32 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق فاركو عن طريق الجزائرى رزقي حمرون و عمرو جمال و شكرى نجيب بينما هجمات فريق المقاولون العرب جون أوكلي و عمر فتحي .

وخاض فريق فاركو بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع .. جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفيرسون إينكادا

الوسط .. محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري

الهجوم .. شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد

الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي