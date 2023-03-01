شكرا لقرائتكم خبر عن جمهورية شبين يفوز على سبورتنج.. وطنطا يتصدر مجموعة بحري مؤقتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتزع فريق جمهورية شبين فوزا قاتلا على فريق سبورتنج بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية من دورى القسم الثانى.

بهذا الفوز القاتل رفع جمهورية شبين رصيده إلى 36 نقطة في وصافة مجموعة بحري والإسكندرية مؤقتا في انتظار مباراة دكرنس غدا، فيما بقى سبورتنج عند النقطة 22.

وفب مباراة نارية استطاع فريق طنطا في خطف فوز درامي من المجد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع أبناء السيد البدوى رصيدهم إلى 36 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما توقف رصيد المجد السكندري عند النقطة 17.

واكتسح فريق بروكسي نظيره الحمام بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده إلى النقطة 30، فيما بقى فريق الحمام عند النقطة 24.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

المجد السكندرى 2 /3 طنطا

اتحاد نبروه 1/ 0 كفر الشيخ

جمهورية شبين 1 / 0 سبورتنج

بلدية المحلة 0/ 0 بايونيرز

المنصورة 1/ 1 أبو قير للأسمدة

بروكسى 3/ 0 الحمام

وتستكمل غدا الخميس، مباريات الأسبوع العشرين من مجموعة بحرى والإسكندرية بمواجهتى هلال الضبعة مع دكرنس، والمصرى بالسلوم مع الأوليمبى.