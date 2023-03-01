شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها لـ 9 ميداليات ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى الباراليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إحتل محمد محمد كمال على لاعب منتخب العاب القوى الباراليمبي، المركز الثانى محرزا الميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F37 ببطولة فزاع الدولية الـ 14 لالعاب القوى الباراليمبي بالامارات، والمؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، على الرغم من إصابة اللاعب خلال مشاركته الا انه أصر على استكمال المباراة وحصد الميدالية،

ليرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية واحدة ، و 5 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

وكان اللاعب كريم عبد التواب قد توج بالميدالية الذهبية فى سباق ١٠٠م عدو فئة إعاقة T44، كما أحرز عبدالعزيز هاشم برونزية ٤٠٠م ، فيما إحتل اللاعب عبد الرحمن شبيب المركز الثانى و الميدالية الفضية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T46 ، كما أحرز اللاعب باسم رجب عبد المولى قد حصد المركز الثانى و الميدالية الفضية فى فئة إعاقة F34 ، و حصد اللاعب عبد العزيز هاشم على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى سباق ١٠٠ م عدو فئة إعاقة T47 بعد رفع فئته الطبية من T46 إلى T47، و عبد الرحمن شبيب على فضية الدولية الوثب الطويل فئة إعاقة T46، فيما حصل اللاعب ابراهيم بدر محمد على على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F56 ، و حصل اللاعب جمعة محمد عبد الحميد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى نفس المسابقة و نفس فئة الإعاقة بعد رفع فئة إعاقته من خلال التصنيف الطبى من F55 إلى F56.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي تشارك فى بطولة فزاع الدولية ببعثة تضم 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم ابراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح ، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح ، احمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100 م و 200م، 400م ، محمد كمال F37 رمي قرص وجلة ،وكان عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 بمنافسات 100م ، 200م ووثب طويل ، باسم رجب عبد المولي تصنيف F34 رمي رمح ، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالاضافة الي اللاعب خالد علي محمد تصنيف T.12 .

و يتراس البعثة الدكتور احمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور اسامة فؤاد مدرب عام الجري ، دكتور محمد ابو دنيا مدرب عام مكفوفين ، ياسر فتحي مدرب عام رمي ، احمد خيري مدرب الرمي ، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.