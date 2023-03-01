شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع رصيدها لـ 9 ميداليات ببطولة فزاع الدولية لألعاب القوى الباراليمبى والان مع تفاصيل الخبر
ليرتفع رصيد البعثة المصرية إلى 9 ميداليات بواقع ذهبية واحدة ، و 5 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.
وكان اللاعب كريم عبد التواب قد توج بالميدالية الذهبية فى سباق ١٠٠م عدو فئة إعاقة T44، كما أحرز عبدالعزيز هاشم برونزية ٤٠٠م ، فيما إحتل اللاعب عبد الرحمن شبيب المركز الثانى و الميدالية الفضية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T46 ، كما أحرز اللاعب باسم رجب عبد المولى قد حصد المركز الثانى و الميدالية الفضية فى فئة إعاقة F34 ، و حصد اللاعب عبد العزيز هاشم على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى سباق ١٠٠ م عدو فئة إعاقة T47 بعد رفع فئته الطبية من T46 إلى T47، و عبد الرحمن شبيب على فضية الدولية الوثب الطويل فئة إعاقة T46، فيما حصل اللاعب ابراهيم بدر محمد على على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F56 ، و حصل اللاعب جمعة محمد عبد الحميد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى نفس المسابقة و نفس فئة الإعاقة بعد رفع فئة إعاقته من خلال التصنيف الطبى من F55 إلى F56.
يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي تشارك فى بطولة فزاع الدولية ببعثة تضم 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم ابراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح ، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح ، احمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100 م و 200م، 400م ، محمد كمال F37 رمي قرص وجلة ،وكان عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 بمنافسات 100م ، 200م ووثب طويل ، باسم رجب عبد المولي تصنيف F34 رمي رمح ، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالاضافة الي اللاعب خالد علي محمد تصنيف T.12 .
و يتراس البعثة الدكتور احمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور اسامة فؤاد مدرب عام الجري ، دكتور محمد ابو دنيا مدرب عام مكفوفين ، ياسر فتحي مدرب عام رمي ، احمد خيري مدرب الرمي ، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.