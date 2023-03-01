22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة فيوتشر بالدورى

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل المدير الفنى ومعاونيه أحمد قناوى ومحمد حمص المدرب العام، وأيمن كمال وأحمد لطفى المدرب المساعد، وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، دخول الفريق فى معسكر مغلق بفندق النادى الإسماعيلى اليوم الأربعاء على أن يسافر الفريق غدا الخميس للقاهرة للمبيت هناك استعدادا لمباراة فيوتشر المقرر إقامتها يوم الجمعة بملعب السلام.

وأعلن الجهاز الفنى عن قائمة اللاعبين والتى ضمت 22 لاعب.

حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد كوكو ، أحمد عادل عبد المنعم .

خط الدفاع .. باهر المحمدى ، محمد نصر ، محمد هاشم ، محمد دسوقى ، عصام صبحى ، حمدى النقاز .

خط الوسط .. محمد مخلوف ، محمد حسن ، محمد الشامى ، عمر الوحش ، أحمد مدبولى ، أحمد محسن ، محمد عبد السميع ، كريم الديب ، عمر الساعى ، إياد العسقلانى

الهجوم .. فراس شواط ، ياو أونور ، عبد الرحمن مجدى .

ويعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق فيوتشر سواء المحلية أو الأفريقية ببطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى المحلي.

ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز فى أول مباراة يقودها فنياً للدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

تأكد غياب عماد حمدى لاعب وسط الإسماعيلى عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء غزل المحلة والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.