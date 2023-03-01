اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية العديد من الاخبار الهامة خلال اليوم الأربعاء 1/3/2023 ، وجاء في مقدمتها ، الأهلى يبدأ تصحيح الأخطاء الدفاعية فى مباراة الداخلية قبل موقعة القطن، والإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة، والزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى .

 

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الداخلية أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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