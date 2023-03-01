7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية العديد من الاخبار الهامة خلال اليوم الأربعاء 1/3/2023 ، وجاء في مقدمتها ، الأهلى يبدأ تصحيح الأخطاء الدفاعية فى مباراة الداخلية قبل موقعة القطن، والإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة، والزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى .