شكرا لقرائتكم خبر عن الصيد يحصد الدرع العام لبطولة الجيزة الشتوية للسباحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تمكن لاعبي السباحة بنادي الصيد التتويج بالدرع العام لبطولة الجيزة الشتوية للسباحة القصيرة ، بمجموع نقاط تفوق 939 نقطة وتحطيم عدد 13 رقم قياسي لمنطقة الجيزة وحصول النادي على مجموع ميداليات 310 ميدالية متنوعة بواقع 127 ذهبية و 93 ميدالية فضية و 90 ميدالية برونزية.

كما حصد النادي أكبر عدد من الكؤوس كالتالي:

عدد 11 كاس للمركز الأول

عدد 4 كؤوس المركزالثاني

عدد 10 كؤوس في كاس أحسن سباح وسباحة

عدد 8 كؤوس في كاس أحسن رقم

تحطيم 13 رقم قياسي لمنطقة الجيزة للسباحة

وكانت نتيجة المراحل السنية المختلفة كالتالي: -

حقق فريق العمومي رجال كاس المركز الأول

حقق فريق العمومي آنسات كاس المركز الأول

حقق فريق 11 سنه ناشئات كاس المركز الأول

حقق فريق 12 سنه ناشئين كاس المركز الثاني

حقق فريق 12 سنه ناشئات كاس المركز الأول

حقق فريق 15 سنه ناشئين كاس المركز الثاني

حقق فريق 15 سنه ناشئات كاس المركز الأول

حقق فريق 16 سنه ناشئين كاس المركز الثاني

حقق فريق 16 سنه ناشئات كاس المركز الثاني

حقق فريق 17 سنه ناشئين كاس المركز الأول

حقق فريق 17 سنه ناشئات كاس المركز الأول

حقق فريق 18 سنه ناشئين كاس المركز الأول

حقق فريق 18 سنه ناشئات كاس المركز الأول

حقق فريق 19 سنه ناشئين كاس المركز الأول

حقق فريق 19 سنه ناشئات كاس المركز الأول

كما حصد ابطال النادي كأس أحسن سباح وسباحة فى 10 منافسات

السباحة / لارا طارق عبد المحسن مرحلة 12 سنه

السباحة / ملك احمد جمال الشاذلي مرحلة 15 سنه

السباح / عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنه

السباح / احمد محمد احمد على مرحلتي 17 سنهوالعمومي رجال

السباح / عبد الرحمن محمد ايمن مرحلة 18 سنه

السباحة / فريدة عمرو محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنه

السباح / احمد طارق مرحلة 19 سنه

السباحة / لوجين عبد الله صلاح مرحلتي 19 سنه والعمومي آنسات

اما بالنسبة الى كاس أحسن رقم حصل النادي على عدد 8 كؤوس أحسن رقم وهم

السباحة / لارا طارق عبد المحسن مرحلة 12 سنه

السباحة / هاميس عصام الخولى مرحلة 15 سنه

السباح / عبد الرحمن عمرو فرج مرحلة 16 سنه

السباح / عبد الرحمن محمد ايمن مرحلة 18 سنه

السباحة / فريدة عمرو محمد عبد المطلب مرحلة 18 سنه

السباح / احمد طارق مرحلة 19 سنه

السباحة / لوجين عبد الله صلاح مرحلتي 19 سنه والعمومي آنسات