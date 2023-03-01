شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب الكاراتيه يتصدرون التصنيف العالمى للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لاعبو منتخب الكاراتيه مراكز التصنيف العالمى للعبة ، حيث تصدر الثنائي يوسف عماد و عبد الله ممدوح المركز الأول وصدارة التصنيف كلا فى وزنه.

كما احتلت أحلام يوسف المركز الثانى، منة شعبان المركز الثانى، ريم أحمد المركز الثالث، على الصاوى المركز الثالث، كريم ابو عيطة المركز الرابع، فريال أشرف المركز الرابع، محمد رمضان المركز الخامس، دهب على المركز الخامس،

كريم وليد المركز التاسع.

وكان الشهر الماضى قد شهد تصدر التصنيف لكل من يوسف بدوى، عبد الله ممدوح، عمر متولى، عمر عثمان، جنة على، محمد أشرف،منة شعبان، طه طارق.

وتصدر منتخب الكاراتيه الترتيب العام لبطولة الدورى العالمى التى أقيمت بمصر فى الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضى بصالة استاد القاهرة.

ونجح لاعبو المنتخب فى تحقيق 13 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 3 ذهبيات، و3 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية كل من طه طارق، عبد الله هشام، ريم سلامة، بينما حصد الفضيات كلا من محمد جابر، نورسين على، وسلمى حسن.

وجاءت الميداليات البرونزية من نصيب كل من: كريم أبو عيطة، محمود بدوى، أحلام يوسف، بسملة حسن، فريال أشرف، سهيلة إسماعيل، بالإضافة إلى دينا مصطفى.