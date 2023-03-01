شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى فاركو و المقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق فاركو التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض لقاء المقاولون العرب بعد قليل على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء التشكيل يضم كل من :
حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع .. جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفيرسون إينكادا
الوسط .. محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري
الهجوم .. شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون
وعلى دكة البدلاء: محمود السيد – أحمد عبد الرحمن "مودي" – محمود عماد – سيف تيري – عبد الناصر محمد – علي بهيج – عبد الله بكري – أحمد البحراوي – عزمي غومة.
بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :
حراسة المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين
الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد
الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي