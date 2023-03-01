ميار شريف تواجه الصينية وانج ينى فى الدور الثانى لبطولة مونتيرى بالمكسيك

القاهرة - سامية سيد - تواجه ميار شريف لاعبة المنتخب الوطتي للتنس ، الصينية وانج يني في الدور الثاني من منافسات بطولة مونتيري للتنس بالمكسيك .

تغلبت ميار شريف على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو 2-0 ( 7-6 , 4-2 ) في أولى مبارياتها ببطولة مونتيري للتنس حيث انسحبت اللاعبة الكولومبية في المجموعة الثانية لتتأهل ميار شريف للدور التاني .

وخسرت ميار شريف المصنفة رقم 53 عالميا أولى مبارياتها في منافسات الفردي ببطولة ميريدا للتنس المقامة بالمسكيك أمام الإيطالية المصنفة 68 عالميًا كاميلا جيورجي في الدور الأول بنتيجة 2/0.

كما ودعت ميار شريف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد الخسارة من البولندية ماجدة لينيت، في مجموعين دون رد، وذلك بعد تأجيل المباراة التي أقيمت في مطلع الشهر الجاري، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وخسرت ميار شريف المجموعتين الأولى والثانية، في مستهل مشوارها ببطولة أستراليا المفتوحة، بعد انتهاء المجموعة الأولى بنتيجة 5- 7، قبل أن تخسر في المجموعة الثانية بنتيجة 6-1، لتستقر في الترتيب 54 على العالم بعد وداع البطولة.