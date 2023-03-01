شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بلاعبى الزمالك ويؤكد: الفوز على بيراميدز مفتاح المنافسة على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة فنية مع اللاعبين في بداية مران اليوم الأربعاء لشرح الأدوار المطلوبة لكل لاعب في مباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد فيريرا فى حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز على تنفيذ التعليمات في مران اليوم خاصة وأنه التدريب الأساسي قبل مباراة بيراميدز .

وأكد المدير الفني البرتغالي للاعبين على أن مباراة بيراميدز ستكون مفتاح العودة للمنافسة على القمة، مشددا على أن بطولة الدوري لم تنته.

ويواصل الزمالك تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.