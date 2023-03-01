شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبية ألعاب القوى الباراليمبى ببطولة فزاع الدولية والان مع تفاصيل الخبر
وتعد ذهبية كريم محمود عبد التواب هي الذهبية الأولى لمنتخبنا في البطولة حتى الآن ، وبهذه الميدالية يرتفع رصيد مصر لـ 8 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و 4 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.
وكان اللاعب عبد الرحمن شبيب المركز الثانى و الميدالية الفضية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T46 ، كما أحرز اللاعب باسم رجب عبد المولى قد حصد المركز الثانى و الميدالية الفضية فى فئة إعاقة F34 ، و حصد اللاعب عبد العزيز هاشم على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى سباق ١٠٠ م عدو فئة إعاقة T47 بعد رفع فئته الطبية من T46 إلى T47، و عبد الرحمن شبيب على فضية الدولية الوثب الطويل فئة إعاقة T46، فيما حصل اللاعب ابراهيم بدر محمد على على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F56 ، و حصل اللاعب جمعة محمد عبد الحميد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى نفس المسابقة و نفس فئة الإعاقة بعد رفع فئة إعاقته من خلال التصنيف الطبى من F55 إلى F56.
و يتراس البعثة الدكتور احمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور اسامة فؤاد مدرب عام الجري ، دكتور محمد ابو دنيا مدرب عام مكفوفين ، ياسر فتحي مدرب عام رمي ، احمد خيري مدرب الرمي ، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.