شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبية ألعاب القوى الباراليمبى ببطولة فزاع الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج اللاعب كريم محمود عبد التواب لاعب منتخب العاب القوى الباراليمبي، بالمركز الأول و الميدالية الذهبية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T44، كما أحرز عبدالعزيز هاشم برونزية 400 م ، ببطولة فزاع الدولية الـ 14 لالعاب القوى الباراليمبي بالامارات ، والمؤهلة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 .

وتعد ذهبية كريم محمود عبد التواب هي الذهبية الأولى لمنتخبنا في البطولة حتى الآن ، وبهذه الميدالية يرتفع رصيد مصر لـ 8 ميداليات بواقع ذهبية واحدة و 4 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

وكان اللاعب عبد الرحمن شبيب المركز الثانى و الميدالية الفضية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T46 ، كما أحرز اللاعب باسم رجب عبد المولى قد حصد المركز الثانى و الميدالية الفضية فى فئة إعاقة F34 ، و حصد اللاعب عبد العزيز هاشم على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى سباق ١٠٠ م عدو فئة إعاقة T47 بعد رفع فئته الطبية من T46 إلى T47، و عبد الرحمن شبيب على فضية الدولية الوثب الطويل فئة إعاقة T46، فيما حصل اللاعب ابراهيم بدر محمد على على المركز الثانى و الميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F56 ، و حصل اللاعب جمعة محمد عبد الحميد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية فى نفس المسابقة و نفس فئة الإعاقة بعد رفع فئة إعاقته من خلال التصنيف الطبى من F55 إلى F56.

يذكر أن بعثة منتخبنا الوطني لالعاب القوى الباراليمبي تشارك فى بطولة فزاع الدولية ببعثة تضم 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم ابراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح ، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح ، احمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100 م و 200م، 400م ، محمد كمال F37 رمي قرص وجلة ،وكان عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 بمنافسات 100م ، 200م ووثب طويل ، باسم رجب عبد المولي تصنيف F34 رمي رمح ، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالاضافة الي اللاعب خالد علي محمد تصنيف T.12 .

و يتراس البعثة الدكتور احمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية ، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور اسامة فؤاد مدرب عام الجري ، دكتور محمد ابو دنيا مدرب عام مكفوفين ، ياسر فتحي مدرب عام رمي ، احمد خيري مدرب الرمي ، و يشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.