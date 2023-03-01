شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى بهدف لمثله يحسم الشوط الأول بين فاركو والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فاركو و المقاولون العرب فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم عبد الرحمن خالد " جبنة " لاعب فريق المقاولون العرب بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 31 بينما تمكن الجزائرى رزقى حمرون لاعب فريق فاركو من التعادل لفريقه في الدقيقة 41 .

وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فاركو عن طريق الجزائرى رزقي حمرون و عمرو جمال و شكرى نجيب بينما هجمات فريق المقاولون العرب جون أوكلي و عمر فتحي .

وخاض فريق فاركو بقيادة طارق العشرى المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع .. جابر كامل - رامي صبري – أحمد عوض – جيفيرسون إينكادا

الوسط .. محمود حمادة – كينجسلي سوكاري – أحمد صغيري

الهجوم .. شكري نجيب – عمرو جمال – رزقي حمرون

بينما جاء تشكيل فريق المقاولون العرب بقيادة شوقى غريب كالتالى :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: جوزيف أوشايا - محمد رزق – عبد الرحمن خالد – محمد مجلي – لويس إدوارد

الهجوم: جون أوكلي - عمر فتحي