شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز يصل الدوحة للمشاركة فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني للجمباز اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم المقرر اقامتها حتي يوم 3 مارس الجاري.

وتضم بعثة المنتخب كل من: علي زهران وعمر محمد ومحمد منتصر وأحمد المراغي، ومعهم المدرير الفني جمال مطر والمدرب عرفات أحمد ، ويضم منتخب السيدات كل من، نانسي طمان وجنى محمود وجنى عبد السلام والمدير الفني زكريا غالب والمدربة فريدة شكري.

وكانت البطولة الأفريقية للجمباز فرع الترامبولين قد اختتمت حيث استضافتها المغرب بالصالة المغطاة المحاميد، بحضور الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعبد الصادق بيطاري رئيس الجامعة الملكية للجمباز، بالإضافة إلى عدد من روساء الوفود والاتحادات الرياضية الأفريقية.

ونجحت بعثة منتخب مصر فى الفردي آنسات المشاركة فى البطولة من الحصول على الميدالية الذهبية للاعبة

أشرقت إسماعيل وأحرزت مريم البيالي من مصر الميدالية الفضية والميدالية البرونزية، للاعبة ماسوجي كانهانجا من أنجولا، وفي فردي الرجال حصل صفوان صالحي من المغرب علي الميدالية الذهبية وحصد محب حسن من مصر علئ الميدالية الفضية وأخيرًا صاحب الميدالية البرونزية لؤي عياري من تونس.

كما حقق منتخب مصر للفرق ويضم مهاب حسن وسيف الدين اسماعيل وخالد حسين وتور البهات على الميدالية الذهبية وحقق منتخب تونس المركز الثاني والميدالية الفضية وجاء منتخب أنجولا فى المركز الثالث.