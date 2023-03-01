شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لنداى وبلحاج وسامسون بالتسديد على المرمى استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى إبراهيما نداي وأحمد بلحاج وسامسون أكينيولا ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات فنية خاصة بعد انتهاء التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري

وخاض الثلاثي تدريبات بالتسديد على مرمى محمد نديم حارس الفريق الشباب، بجانب فقرة أخرى للتدريب على الكرات الرأسية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.