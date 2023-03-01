الامارات | ديوكوفيتش يقهر الهولندي تالون في "تنس دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشواره بنجاح نحو حصد لقبه السادس تاريخياً في "تنس دبي"، عقب تحقيقه لانتصارٍ مستحق على الهولندي تاللون غريكسبور المصنف 39 على العالم بواقع مجموعتين نظيفتين (6-2 و6-3) في مباراة جمعتهما أمس لحساب الدور 16 للبطولة المقامة حاليا على ملاعب "سوق دبي الحرة" في منطقة القرهود بدبي.

واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعة و17 دقيقة لضمان الفوز وحجز مقعدٍ له في ربع النهائي الذي يلتقي فيه اليوم مع الفائز من لقاء المصنف 11 عالمياً البولندي هوبير هوكاتش أمام مفاجأة البطولة الروسي بافال كوتوف، المصنف 138 على العالم.