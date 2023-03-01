الأوجاع تشعل قمة برشلونة والريال في كأس الملك اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي برشلونة الجريح غريمه التقليدي وضيفه ريال مدريد اليوم في كلاسيكو ذهاب نصف النهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا بكرة القدم، في فترة حرجة، حيث يسعى إلى تفادي الخسارة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

وتلقى برشلونة ضربتين موجعتين في مدى 4 أيام بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 1-2 الخميس في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ثم أمام مضيفه ألميريا صفر-1 في الدوري المحلي مهدرا فرصة الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عن النادي الملكي.

غيابات برشلونة

ويخوض برشلونة المباراة في غياب نجميه لاعب الوسط بيدري وجناحه الدولي الفرنسي موسى ديمبلي بسبب الإصابة، كما يحوم الشك حول مشاركة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في المباراة ضد ألميريا. ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة ريال وبدا ذلك واضحا من خلال إراحة مدربه تشافي هرنانديس للعديد من اللاعبين الأساسيين في المباراة الأخيرة أبرزهم المدافعون أليخاندرو بالديه والفرنسي جول كونديه والجناح البرازيلي رافينيا والأوروجوياني رونالد أراوخو، علما أنه دفع بالأخيرين في الدقيقتين 46 و67.

ويدرك تشافي جيدا أن خسارة ثالثة تواليا وأمام النادي الملكي ستدخل الفريق في دوامة وهو الساعي إلى قيادة فريقه إلى التتويج بلقبي الدوري والكأس المحليين بعدما ظفر بكأس السوبر المحلية مطلع العام الجاري في العاصمة السعودية الرياض وعلى حساب غريمه 3-1 في المباراة النهائية.

تعادل مخيب

ويحل النادي الكتالوني ضيفا على ملعب سانتياغو برنابيو بعد يوم من استقبال أوساسونا لأتلتيك بيلباو في ملعب «إل سادار» في المباراة الأولى من ذهاب نصف النهائي.

وحذر تشافي لاعبيه عقب السقوط في الدوري وتقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 7 نقاط، وقال «علينا تغيير طريقة تفكيرنا إذا أردنا الفوز بالدوري والكأس». في المقابل، لا تبدو حال ريال مدريد أفضل من غريمه خصوصا على الصعيد المحلي، وسيدخل المباراة بعد تعثره أمام جاره أتلتيكو مدريد (1-1) في قمة المرحلة الـ23. وبعدما اعتبر تعادله مخيبا قبل مباراة برشلونة وألميريا، تحول إلى نتيجة إيجابية عقب خسارة النادي الكتالوني.

270 دقيقة من الفوز باللقب

ويأمل ريال في استغلال ملعبه وتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل في ذهاب كلاسيكو الدوري (3-1) في المرحلة التاسعة في 16 أكتوبر الماضي، وبالتالي تأمين خوض مباراة الإياب بأريحية ورفع معنويات لاعبيه قبل اختبارين صعبين محليا أمام مضيفه ريال بيتيس وضيفه إسبانيول، ثم ضد ضيفه ليفربول الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال (5-2 ذهابا)، وبرشلونة في الكأس.

وستكون مباراة اليوم فرصة للنادي الملكي للثأر لسقوطه المخيب أمام برشلونة في المباراة النهائية للكأس السوبر في سعيه لمواصلة مشواره في المسابقة التي يلهث وراء لقبها منذ عام 2014 عندما فاز بها على حساب برشلونة 3-1 في المباراة النهائية.

ويخوض ريال المباراة في غياب ركائز أساسية وخصوصا النمساوي دافيد ألابا والبرازيلي رودريغو والفرنسي فيرلان مندي.

وكان مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي علق عقب التعادل في الديربي «الآن الكأس هي أهم شيء لأنها المباراة المقبلة، ونحن قريبون جدا من اللقب»، مضيفا «نحن على بعد 270 دقيقة من الفوز باللقب» في إشارة إلى مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.