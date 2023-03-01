ميسي ومبابي يتصدران الثنائيات الأفضل في أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت صحيفة «ماركا» الإسبانية قائمة بالثنائيات الأفضل في أوروبا، ممن سجلوا وصنعوا أكبر عدد من الأهداف ودونوا أعلى المساهمات بأسمائهم حتى الآن.

وخرجت من القائمة الثنائيات التي لم تصل إلى 40 مساهمة، وكان في مقدمتهم ثنائي إنتر ميلان، لوتارو مارتينيز وإدين دجيكو (39 مساهمة)، وثنائي إيه سي ميلان، رافاييل لياو وأوليفيه جيرو (35 مساهمة)، وثنائي أرسنال، بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد (33 مساهمة)، وثنائي توتنهام، هاري كين وهون مين سونغ (33 مساهمة).

وجاءت ثنائية ليونيل ميسي وكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صدارة قائمة الثنائيات الأفضل في أوروبا هذا الموسم، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في كرة القدم.

قائمة الثنائيات الأفضل في أوروبا هذا الموسم:

