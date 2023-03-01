ميسي ومبابي يتصدران الثنائيات الأفضل في أوروبا

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وخرجت من القائمة الثنائيات التي لم تصل إلى 40 مساهمة، وكان في مقدمتهم ثنائي إنتر ميلان، لوتارو مارتينيز وإدين دجيكو (39 مساهمة)، وثنائي إيه سي ميلان، رافاييل لياو وأوليفيه جيرو (35 مساهمة)، وثنائي أرسنال، بوكايو ساكا ومارتين أوديغارد (33 مساهمة)، وثنائي توتنهام، هاري كين وهون مين سونغ (33 مساهمة).
وجاءت ثنائية ليونيل ميسي وكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صدارة قائمة الثنائيات الأفضل في أوروبا هذا الموسم، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في كرة القدم.
قائمة الثنائيات الأفضل في أوروبا هذا الموسم:
- ليونيل ميسي وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 63 مساهمة (43 هدفا و20 تمريرة حاسمة).
- كيفن دي بروين وإيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 58 مساهمة (36 هدفا و22 تمريرة حاسمة).
- خفيتشا كفاراتسخيليا وفيكتور أوسمين (نابولي): 51 مساهمة (32 هدفا و19 تمريرة حاسمة).
- كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 50 مساهمة (31 هدفا و19 تمريرة حاسمة).
- ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد): 49 مساهمة (31 هدفا و18 تمريرة حاسمة).
- جمال موسيلا وسيرج نابري (بايرن ميونخ): 47 مساهمة (25 هدفا و22 تمريرة حاسمة).
- دايتشي كامادا وراندال كولو مواني (آنتراخت فرانكفورت): 47 مساهمة (28 هدفا و19 تمريرة حاسمة).
- عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 45 مساهمة (32 هدفا و13 تمريرة حاسمة).
- بريل إمبولو ووسام بن يدر (موناكو): 41 مساهمة (32 هدفا و9 تمريرات حاسمة).
- دومينيك سزوبوسزلاي وكريستوفر نكونكو (لايبزيغ): 40 مساهمة (22 هدفا و18 تمريرة حاسمة).
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