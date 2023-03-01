ماني يأمل استعادة مستواه للعب أمام سان جيرمان

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وغاب ماني عن الفريق ما يقرب من 4 أشهر بسبب إصابة في الشظية اليمنى لقدمه، والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس العالم الأخيرة. وعاد ماني للمشاركة مع فريقه كبديل في المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برلين 3/ صفر في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وقال ماني لصحيفة «بيلد سبورت» الأسبوعية الأربعاء، إنه يأمل أن يصبح جاهزا لمواجهة سان جيرمان في المباراة المقرر إقامتها يوم 8 من الشهر الجاري، وذلك خلال خوض مزيد من التدريبات واللعب السبت المقبل أمام شتوتجارت.
وأضاف ماني: «أتمنى أن أتمكن من الحصول على وقت للعب بشكل سريع، وأن أتمكن من الوصول لمستواي السابق قبل مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان».
وكان بايرن ميونخ فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على الفريق الذي يضم ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم، وكيليان مبابي، ويعتقد ماني أن بايرن لديه الإمكانات للتأهل والذهاب بعيدا في حدث النخبة، الذي توج به بايرن آخر مرة في 2020. وذكر ماني: «فريقنا الحالي أظهر ما يمكنه فعله. إذا سألتني ما إذا كان بإمكاننا المنافسة مع كل الفرق: بالتأكيد، لا يمكنني أن أرى فريقا أكبر من بايرن، أو لا يمكن التغلب عليه».
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