شكرا لقرائتكم خبر هازارد في قائمة أسوأ اللاعبين في العالم خلال 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2022 كشف تقرير إسباني عن جائزة موازية لتلك التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (FIFA).

وذكرت صحيفة «ماركا» (marca) الإسبانية أن جميع الجوائز القيمة تقابلها أخرى في نسخة «الأسوأ»، وتمنح للأشخاص الأقل نجاحا في مجالات مختلفة.

وأوضحت أن جائزة «الأوسكار» الأعلى قيمة تمنح سنويا لأفضل الممثلين والممثلات في مجال السينما تقابلها جائزة التوتة الذهبية (Razzies)، وتقدم لأسوأ الممثلين والممثلات والأفلام السينمائية.

وفي مقابل جائزة «الأفضل» المقدمة من «فيفا» تبحث الصحيفة الإسبانية عن اللاعبين الأقل نجاحا في موسم 2021-2022، إضافة إلى فترة بداية الموسم الجاري (2022-2023) حتى نهائي كأس العالم 2022 في قطر. واستعرضت «ماركا» قائمة مكونة من 12 لاعبا، ورشحت أسماءهم للجمهور من أجل التصويت على «الأسوأ» في ما بينهم.

وتصدر القائمة البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)، الدانماركي يواكيم أندرسون (كريستال بالاس)، الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد).

ولا تشكك «ماركا» في جودة هؤلاء اللاعبين على وجه العموم، لكن وقع الاختيار عليهم كونهم خيبوا الآمال ولم يقدموا شيئا خلال الأشهر الماضية.

وأخذت الصحيفة في عين الاعتبار أداء اللاعبين المذكورين مع أنديتهم مقارنة برواتبهم الضخمة التي يتقاضونها، إضافة إلى ظهورهم المخيب مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 أو حتى غيابهم عن المونديال.

ضمت القائمة:

