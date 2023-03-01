هازارد في قائمة أسوأ اللاعبين في العالم خلال 2022

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وذكرت صحيفة «ماركا» (marca) الإسبانية أن جميع الجوائز القيمة تقابلها أخرى في نسخة «الأسوأ»، وتمنح للأشخاص الأقل نجاحا في مجالات مختلفة.
وأوضحت أن جائزة «الأوسكار» الأعلى قيمة تمنح سنويا لأفضل الممثلين والممثلات في مجال السينما تقابلها جائزة التوتة الذهبية (Razzies)، وتقدم لأسوأ الممثلين والممثلات والأفلام السينمائية.
وفي مقابل جائزة «الأفضل» المقدمة من «فيفا» تبحث الصحيفة الإسبانية عن اللاعبين الأقل نجاحا في موسم 2021-2022، إضافة إلى فترة بداية الموسم الجاري (2022-2023) حتى نهائي كأس العالم 2022 في قطر. واستعرضت «ماركا» قائمة مكونة من 12 لاعبا، ورشحت أسماءهم للجمهور من أجل التصويت على «الأسوأ» في ما بينهم.
وتصدر القائمة البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)، الدانماركي يواكيم أندرسون (كريستال بالاس)، الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد).
ولا تشكك «ماركا» في جودة هؤلاء اللاعبين على وجه العموم، لكن وقع الاختيار عليهم كونهم خيبوا الآمال ولم يقدموا شيئا خلال الأشهر الماضية.
وأخذت الصحيفة في عين الاعتبار أداء اللاعبين المذكورين مع أنديتهم مقارنة برواتبهم الضخمة التي يتقاضونها، إضافة إلى ظهورهم المخيب مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2022 أو حتى غيابهم عن المونديال.
ضمت القائمة:
- البلجيكي إيدين هازارد (ريال مدريد)
- الدنماركي يواكيم أندرسون (كريستال بالاس)
- الإنجليزي هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)
- السنغالي خاليدو كوليبالي (تشلسي)
- الإنجليزي جو غوميز (ليفربول)
- الإيطالي نيكولو زانيولو (روما – بشكتاش)
- الفرنسي تيموي بوكايوكو (ميلان)
- الإنجليزي كالفين فيليبس (مانشستر سيتي)
- الغابوني بيير إمريك أوباميانغ (تشلسي)
- البرازيلي لوكاس مورا (توتنهام)
- الإنجليزي ديلي ألي (بشكتاش)
- الدنماركي كاسبر دولبرغ (إشبيلية – هوفنهايم).
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