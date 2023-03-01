شكرا لقرائتكم خبر مورينيو بعد طرده: الحكم فاقد الذاكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي لكرة القدم، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكم الرابع ماركو سيرا بعدما تم طرد مورينيو من المباراة التي خسرها فريقه أمام كريمونيزي 1 / 2 الثلاثاء.

وأهدر فريق روما فرصة الصعود للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، وعاد لمقره دون أي نقاط بعدما سجل دانييل كيوفاني هدف الفوز في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

وليست هذه هي المرة الأولى هذا الموسم التي يطرد فيها مورينيو من مباراة.

وحصل مدرب روما على أوامر بالخروج من الملعب من قبل الحكم ماركو بيتشينيني بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني وكان فريقه وقتها متأخرا في النتيجة بهدف نظيف، وذلك بعد خلاف حدث على مقاعد البدلاء مع الحكم سيرا.

وقال مورينيو لشبكة «دازن» «أنا انفعالي ولكني لست مجنونا. من أجل أن أتصرف بهذه الطريقة، شيئا ما حدث في البداية. أنا بحاجة لأن أفهم ما إذا كان بإمكاني اتخاذ أي إجراء قانوني».

وأضاف «بيتشينيني منحني البطاقة الحمراء، لأنه لسوء الحظ لم يكن لدى الحكم الرابع القدرة لإدراك ما قاله لي».

وأردف «أريد أن أعرف ما إذا كان هناك تسجيل صوتي. لا أريد الذهاب لحقيقة أن سيرا من تورينو ونحن سنواجه يوفنتوس الأحد المقبل». وتابع «للمرة الأولى في مسيرتي، يتحدث معي حكم رابع بطريقة لا تصدق. كان ذلك غير مبرر».

وقال «في نهاية المباراة ذهبت للتحدث معهم. بيتشينيني الذي كان حكما رابعا في آخر مباراة عندما تم طردي، طلب مني الاعتذار لسيرا»، مضيفا «قلت لسيرا إنه ينبغي عليك أن تشرح ما حدث، ولكن لديه مشاكل في الذاكرة».