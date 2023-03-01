الامارات | مدرب ريال مدريد يحدد سبب فوز ميسي بجائزة "الأفضل في العالم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إنه لم يستغرب من نيل قائد منتخب الأرجنتيني، وصانع ألعاب فريق باريس سان جرمان، ليونيل ميسي، جائزة "الأفضل" على مستوى العالم، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم في حفل سنوي أقيم قبل يومين. وكانت الجائزة أثارت جدلا بين أوساط مشجعي ريال مدريد، كونه نجم الريال، الفرنسي كريم بنزيمة كان المرشح الأبرز.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن أنشيلوتي قوله خلال المؤتمر الصحافي اليوم قبل لقاء الكأس المرتقب أمام برشلونة غدا، إن فوز ميسي أمر طبيعي ولا يستغربه، وقال إن سببه الرئيسي هو تتويج ميسي بكأس العالم مع منتخب بلاده، مشيرا إلى أن ذلك لعب دورا رئيسا في فوز ميسي، ومواطنه حارس المرمى مارتينيز، وكذلك مدرب الأرجنتين سكالوني بالجوائز الثلاثة. وعن لقاء برشلونة، قال إنها لن تكون مباراة للانتقال من خسارة السوبر، وأن أهم ما يشغل باله تحقيق النتيجة التي يرغب فيها جمهور مدريد.