الامارات | تأخر عملية الاستحواذ على مانشستر يونايتد حتى مايو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع أن يطرأ تأخير على خطط الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الانكليزي حتى مايو المقبل، بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية التي كشفت أن عائلة غلايزر الاميركية المالكة الحالية تنتظر عرضًا أفضل. وذكرت صحيفة "دايلي ميل" هذا الأسبوع أن عائلة غلايزر تريد عرضًا لا يقل عن 6 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار أو 6.7 مليار يورو) بعد تقديم العروض الأولية من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم راتكليف بحد أقصى 4.5مليار جنيه إسترليني.

وأضافت أن هذا يعني أن بيع النادي الذي فاز بأول لقب له منذ ست سنوات من خلال تتويجه بكأس رابطة الأندية الإنكليزية على حساب نيوكاسل 2-صفر الأحد، قد لا يتم قبل مايو المقبل على أقرب تقدير. اما صحيفة "ذي غارديان" فأشارت الى ان ثمة تردد بين الأشقاء الستة في عائلة غلايزر لأن لكل منهم وجهة نظره الخاصة بشأن أي عملية استحواذ، لكن البيع ظل "قيد النظر الجاد من قبل الأسرة ككل".

وكان الشيخ جاسم (41) عامًا الذي تلقى تعليمه في أكاديمية النخبة العسكرية الملكية البريطانية في ساندهيرست، ويزعم أنه من مشجعي يونايتد منذ فترة طويلة، أول من قدم عرضًا بحلول "الموعد النهائي المرن" في 17 فبراير ووعد بالاستحواذ الكامل "الخالي تمامًا من الديون" على يونايتد. في المقابل، يُعتبر راتكليف من المشجعين القدامى لمانشستر يونايتد وهو أحد أغنى أثرياء بريطانيا حيث تقدر ثروته الصافية بنحو 12.5 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) بعد نجاح شركته الكيماوية العالمية اينيوس.