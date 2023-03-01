شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة كامل العدد أمام المقاولون العرب فى الدورى باستثناء أجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أخبارا سعيدة بعودة كل المصابين لتدريب الفريق باستثناء النيجيري جونيور أجايى الذى ما زال يحتاج إلى فترة للعودة مجددا للمباريات بشكل طبيعى.

واستعاد سموحة خدمات الهانى سليمان الذى كان يعانى من شد في السمانة أبعدته عن مباراة حرس الحدود الماضية، بعد إصابته خلال مواجهة البنك الأهلى والتي لم يستطع على إثرها استكمال المباراة.

وعاد أيضا محمد نادى لاعب وسط الفريق للتدريبات بعد التعافى من الإصابة التي لحقت به، وكذلك النيجيري صديق أوجولا الذى أصبح جاهزا لتدعيم صفوف الفريق السكندرى أمام المقاولون العرب ليعود بعد غياب أكثر من شهرين للإصابة، ليصبح الفريق كامل العدد باستثناء النيجيرى أجايى.

ويدرس أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب من أجل وضع خطة مواجهة المباراة المقبلة من أجل التقدم في جدول الدورى وتحسين الترتيب.

وقرر أحمد سامى القيام بفترة إعداد مصغرة تبدأ من اليوم الأربعاء من أجل تجهيز الفريق السكندرى للمباريات المقبلة في الدورى وأولها مواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة من التدريب 48 ساعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.