شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط سلة سيدات الزمالك للدرجة الثانية.. ورئيس الاتحاد يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجدى أبو فريخة عن كواليس قرار هبوط فريق كرة سلة سيدات الزمالك إلى الدرجة الثانية، وإلغاء مبارياته من جدول دورى السوبر.

وقال أبو فريخة فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن نادى الزمالك أرسل إلى الاتحاد خطابا يخطره فيه بعدم استكمال الموسم، وبالتالى وفقا لوائح الاتحاد فإن الفريق الذى يعتذر عن باقى المباريات يهبط إلى الدرجة الثانية.

وأضاف أبو فريخة أن جدول الدورى تم إسقاط مباريات الزمالك منه، على أن تقام مباريات باقى الفرق كما هى.

يذكر أن اتحاد السلة حدد موعد مباريات نصف نهائي كأس مصر سيدات والذى تقرر له يوم 17 ابريل القادم وتجمع المباريات بين الأهلى والجزيرة وهليوبوليس وسبورتنج.