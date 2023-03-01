شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريبات الرسمية لبطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت ميادين الرماية بنادي الصيد، اليوم الأربعاء، التدريبات الرسمية استعدادا لاستضافة منافسات البطولة الإفريقية التاسعة للرماية على الأطباق المروحية وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هى (إنجلترا، ايطاليا، أرمينيا، السعودية، الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف).

وقال حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن التدريبات الرسمية اليوم تشهد أداءاً قويا من الرماة المشاركين ما يبشر بمنافسات قوية على مدار أيام البطولة.

وأضاف أن جميع الوفود وصلت إلى مصر وتم استقبالها بحفاوة شديدة وبأفضل شكل مثلما اعتادت في البطولات الماضية، والتي قدمنا خلالها صورة مشرفة عن مصر في استضافة كافة الفعاليات الرياضية.

وأشار حسني، إلى أن الجميع يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر أن تقام غدا الخميس (2 مارس) مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني، مسابقة الجائز الكبري، وفى اليومين الرابع والخامس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.