منتخب الصالات يختتم استعداداته لمواجهة السعودية فى بطولة تايلاند

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة نظيره السعودي غدًا الخميس، في افتتاح مشواره ببطولة تايلاند الدولية الودية.

واختار هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات قائمة ضمت كلا من محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحى تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودى.

ويرأس بعثة منتخب مصر لكرة الصالات في تايلاند محمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.