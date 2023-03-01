شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: التعادل مع الأهلى مكسب كبير.. شباب القطبين أفضل من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عثمان الدسوقى المشرف العام على فريق الداخلية، أن التعادل مع الأهلى مكسب كبير للداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء في إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى.

وقال عثمان الدسوقى في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "الداخلية أدى مباراة كبيرة برغم حالة الطرد واستطاع خطف نقطة وسنبنى عليها في الفترة المقبلة.

وأضاف عثمان الدسوقى: "أعلى عقد داخل فريق الداخلية 800 ألف جنيه وهو لاعب مصري، وجميع لاعيبة الدورى المصرى شبه بعض فى المستوى و الفرق فى أسماء الأندية".

وأوضح المشرف العام على فريق الداخلية: "أن اللاعيبة الشباب فى الأهلى والزمالك أفضل بكتير من بعض الأجانب فى الفريقين".

وخسر الأهلى نقطتين بالتعادل مع الداخلية بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، بإستاد السلام في الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز، سجل محمود عبد المنعم كهربا هدف الاهلى في الدقيقة 70 ، وسجل أحمد رشيد للداخلية في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة ، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة جمعهم من 17 مباراة ويؤمن الأحمر قمة الدوري، كما أرتفع رصيد الداخلية إلى 17 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثالث عشر.