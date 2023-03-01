شكرا لقرائتكم خبر عن "قبل بطولة شمال أفريقيا".. فحوصات طبية وبدنية لمنتخب النسائية تحت 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما لفحوصات طبية وبدنية، تحت إشراف إيمان كمال رئيس الجهاز الطبي للمنتخب، قبل السفر إلى تونس يوم 12 مارس الجاري، استعدادًا لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة عبد الفتاح عباس قائمة تضم كلا من كارين نادر زكي، ليلى سيف زاهر، مى مجدي، ندى خالد، نورا خالد، هدى أحمد شكري، فرح هشام، ملك إسلام عادل، كاميليا مصطفى سويلم، فاطيما حسن القيعي، هنا سليمان، تانيا مصطفى، حبيبة عمر، مايا إيهاب،جودي عماد، حبيبة عصام، هانيا عصام حمودة، نور عبدالواحد السيد، حلا مصطفى، فرحة الجارحي، نادية أحمد رمضان، حبيبة عماد، نورهان عاشور، نور نهاد، كنزى مجدىي رودينا عبدالرسول، عزة فولي، دانا كريم وجيدا المستكاوي.

ويشرف على الكرة النسائية دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.