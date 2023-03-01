شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز " الونش وشبانه " بتدريبات إضافية لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمود حمدي "الونش" ومحمود شبانة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية والتقسيمة الفنية التي خاضها الفريق، قبل أن يخضع الثنائي لبرنامج تدريبي بدني تحت إشراف علاء رجب المعد البدني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للخماسي سيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينيولا وعبدالله جمعة ومصطفى الزناري ومحمد طارق خلال مران اليوم ، وتولى حسين ياسر المحمدي المدرب المساعد تدريب هذه المجموعة على بعض الفقرات الفنية.

وخاض باقي اللاعبين التقسيمة الفنية التي شهدت منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بعض التعليمات لهم لتنفيذها.