شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ" روقا وجعفر " استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك على منح تعليمات فنية خاصة لكل من محمد أشرف "روقا" وسيف فاروق جعفر ثنائي الوسط بالفريق خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في الدوري.

وقام فيريرا بالحديث مع الثنائي بعد انتهاء الجزء الأول من التقسيمة الفنية حول بعض المهام المطلوبة منهما وتنفيذها في الجزء المتبقي من التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

من ناحية أخرى شهد مران الفريق تركيز الجهاز الفني بقيادة فيريرا على الجوانب البدنية ، وتم تقسيم الفريق لمجموعتين، وخاضت المجموعة الأولى تدريبات بدنية بالكرة وقامت المجموعة الثانية بالركض حول الملعب.

ويسعى الجهاز الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأمثل لمباراة بيراميدز المقبلة بمسابقة الدوري.