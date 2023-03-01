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7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية العديد من الاخبار الهامة خلال اليوم الأربعاء 1/3/2023 ، وجاء في مقدمتها ، الأهلى يبدأ تصحيح الأخطاء الدفاعية فى مباراة الداخلية قبل موقعة القطن، والإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة، والزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى .

 

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الداخلية أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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