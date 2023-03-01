شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر: زوران سبب نجاح الاتحاد واستطاعنا تعويض رحيل مروان عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عمر المدير الرياضى لنادى الاتحاد السكندرى، أن الصربى زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد السكندى هو سبب ناجح زعيم الثغر هذا الموسم بما يقدمه مع الفريق.

وقال محمد عمر في تصريحات لبرنامج اللعبة الحلوة خالد الغندور: "زوران المدير الفنى للاتحاد السكندرى سبب من اسباب نجاح الفريق فى المباريات الأخيرة".

وأضاف: "مابولولو لاعب رائع على المستوى الشخصى، كما أنه هداف بالفطرة لديه إمكانيات رائعة وننتظر عودته من الإجازة للتفاوض على تمديد عقده".

وتابع: "محمود علاء إضافة قوية للفريق يمتلك خبرات كبيرة وأضاف الثقل إلى خط الدفاع وهو أكثر خط كنا نعانى منه، ومروان عطية لاعب مؤثر لكنا استطعنا تعويضه داخل أرضية الملعب ولم يهتز أداء الفريق برحيله".

ويعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يبدأ فريق سيد البلد استعداداه للمحلة الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.