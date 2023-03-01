شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة القطن الكاميرونى بدوري أبطال أفريقبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بإنتهاء مباراته مع الداخلية والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بالجولة العشرين للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام القطن الكاميرونى وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية.. س: متى تقام مباراة الاهلى والقطن الكاميرونى؟ج: يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة القطن ؟ج: يحصل فريق الاهلى اليوم على راحة من التدريبات ثم يستأنف تدريباته غداً الخميس على أن يختتم استعداداته لمباراة القطن الجمعة ويدخل معسكر مغلق عقب المران الأخير. س: كيف انتهت مباراة الاهلى والداخلية في الدوري؟ج: انتهت المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في الجولة العشرين لمسابقة الدوري. س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الاهلى والقطن ؟ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية. س: ماهى سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية الافريقى ؟ج: أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا والمقرر إقامتها يوم 3 مارس المقبل، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فى حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.

أما في حالة فوز الأهلي في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.

س: ماهو ترتيب مجموعة الاهلى في دوري الابطال ؟ج: يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات

2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات

3_ الأهلي : نقطة من مباراتين

4_ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتين