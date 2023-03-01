شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد تعاقد محمد أبو النصر لاعب السلة لمدة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وقع على عقود التجديد مع النادي لمدة 4 مواسم قادمة.

وأوضح أن أبو النصر لم يكن له أي طلبات أو اشتراطات، ووقع على عقود التجديد مباشرة، في ظل كونه أحد أبرز العناصر في الفريق.

وأشاد مدير النشاط الرياضي بما قدمه أبو النصر مع الأهلي على مدى السنوات الماضية، فضلًا عن التزامه داخل وخارج الملعب، ودوره في تتويج الفريق بالعديد من البطولات.

وأضاف أن الاحتفاظ بالعناصر المميزة في كافة الفرق ضروري للغاية من أجل الحفاظ على حالة الاستقرار ومواصلة المنافسة على كل البطولات خلال الفترة القادمة.