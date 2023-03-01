شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي و القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي و القطن الكاميروني المقرر السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي و القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت ، و يتم حجز التذاكر عبر ‎‏tazkarti.com و ، ‎لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID‎‏ tazkarti.co/TOutlets.

استقر الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر على عودة التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق للتشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في مباراة القطن الكاميرونى بدوري أبطال أفريقيا.

وفضل كولر إراحة على معلول ووضعه على دكة البدلاء في مباراة الداخلية ليشارك في الشوط الثانى من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وظهر معلول بصورة متميزة في الدقائق التي شارك فيها في مباراة الداخلية وأستطاع أن يصنع هدف الاهلى الوحيد في المباراة والذى سجله محمود عبد المنعم كهربا.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أغلق الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباريات الدوري المصري بإنتهاء مباراته مع الداخلية والتي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بالجولة العشرين للمسابقة بحثاً عن خوض مباراة جديدة بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الاهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

تأجلت مباراة الأهلى مع القطن الكاميروني فى الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد وأخيراً تعادل الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.