شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تصحيح الأخطاء الدفاعية فى مباراة الداخلية قبل موقعة القطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة الداخلية أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، للعمل على تلافيها قبل خوض مباراته ضد القطن الكاميروني يوم السبت المقبل على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعكف كولر ومعاونيه على مشاهدة مباراة الداخلية من جديد ومن ثم عرض الأخطاء التي وق فيها لاعبيه عليهم في محاضرة نظرية لتلافي الأخطاء الدفاعية التي وقعت بالأمس وتسببت في فقدان الفريق الأحمر لنقطتين مهمتين في مشوار استرداد درع الدوري.

وينوي كولر تصحيح الأخطاء الدفاعية المتمثلة في الاندفاع الهجومي وترك مساحات شاسعة في ظهر دفاع الأهلي، وهو ما يستغله المنافسين في تهديد مرمى الفريق الأحمر.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل.