شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العالم للخماسى الحديث بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان قائمة المنتخب الوطني الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري بالقاهرة.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بـالحد الأقصى المسموح به للدولة المنظمة وهو 24 لاعبًا ولاعبة بواقع 12 لاعبًا و 12 لاعبة.





وضمت قائمة المنتخب كلًا من:

الرجال:

إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف.

بينما يتكون فريق السيدات من:

هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك اسماعيل، أريج سرحان، زينة عامر، هانيا أبو بكر، جنة وليد، فريدة أبو هاشم، نجوى حسين، جنا عطية، نوران البحيري.

وكان اتحاد الخماسي الحديث قد كشف عن مشاركة 156 لاعبًا ولاعبة بواقع 80 لاعبًا و 76 لاعبة بالبطولة بالإضافة لـ 100 إداري و 36 ضيف ليبلغ عدد المشاركين بالبطولة 292 فردًا، يمثلون 35 دولة وهم:

" مصر ، الأرجنتين ، أستراليا ، النمسا ،بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، بوركينا فاسو ، كندا ، الصين ، التشيك، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، المجر ، الهند ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا ، ليتوانيا ، مالي ، المكسيك ، بولندا ، البرتغال ، صربيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايلاند ، أوغندا ، أوكرانيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".

و حصلت مصر على حق استضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لمواسم 2022 ، 2023 ، و 2024.