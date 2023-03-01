شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف محاولاته لنقل مباراة الترجى من برج العرب للدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو نادى الزمالك محاولاتهم مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، من ملعب برج العرب إلى استاد الدفاع الجوى.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى التسهيل على الجماهير لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجى التونسى فى اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.

ويفرض البرتغالى جوسفالدو فيريرا سياج من السرية على تدريبات الزمالك التى يخوضها الفريق استعدادًا لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث حرص الخواجة البرتغالى على منح جميع اللاعبين نفس الجرعة التدريبية من أجل تجهيزهم جميعًا دون الكشف عن ما يدور برأسه حول التشكيل الذى سيخوض بيه اللقاء.

فيريرا حرص خلال الاستعداد لبيراميدز على الاهتمام بالجانب البدنى للاعبى فريقه، من اجل رفع كفاءة المعدل البدنى خاصة فى ظل ضغط المباريات التى يعانى منها الفريق فى ظل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا والدورى، لاسيما وإن المدير الفنى للزمالك يرغب فى تجهيز جميع اللاعبين مع منحهم أمل الحصول على فرصة المشاركة فى اى توقيت نظرًا للحاجة لخدمات جميع العناصر، كما يرغب جوسفالدو فيريرا فى الوصول بتركيز اللاعبين لأعلى مستوى وعزلهم عن أى أحداث آخرى تدور داخل قلعة ميت عقبة، كون مباراة بيراميدز تعد من أهم المواجهات فى مسابقة الدورى بالوقت الحالى بسبب وضع الفريقين فى جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبى الزمالك بضرورة طى صفحة دورى أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.