الامارات | لوب يعود بقوة للمنافسة على بطولة كأس العالم للراليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سيباستيان لوب تذكيراً قوياً اليوم بأنه سيواجه ناصر العطية على طول الطريق في بطولة العالم للراليات، حيث تم تهديد محاولة القطري للفوز الرابع في رالي أبوظبي الصحراوي. وبعد تعرض سيارته لحادث دراماتيكي. واحتل لوب وملاحه فابيان لوركين بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر، المركز الثاني اليوم خلف العطية، الذي أنهى المرحلة الثالثة لمسافة 266 كم مع تعرض الهيكل الخلفي والسقف والزجاج الأمامي من سيارته التويوتا لاضرار.

وحقق العطية حامل اللقب تقدماً إجمالياً 27 دقيقة و3 ثوانٍ عن السعودي يزيد الراجحي في سيارة تويوتا أخرى، لكن ميكانيكيه سيواجهوا مهمة كبيرة لتجهيز سيارته في بداية المرحلة ما قبل الأخيرة من الغد. وقبل 48 ساعة فقط، تمكن فنيو لوب بطل العالم للراليات تسع مرات من تركيب محرك جديد على سيارته برودرايف هانتر في وقت قياسي. بعد أن استعاد نشاطه للمرة الثانية بتسجيل ثاني أسرع وقت أمس، وعانى لوب لاحقاً من عقوبة جزاء لمدة 15 دقيقة لإخفاقه في التوقف عند نقطة مراقبة نقطة بسبب عطل في كتيب المسار الرقمي.

وتجاهل لوب بسرعة الانتكاسة التي تعرض لها سابقا، وواصل السعي لحصد نقاط بطولة العالم اليوم، وسجل وقتاً 48 ثانية خلف العطية الذي تعرض لحادث في الكيلومترات القليلة الأخيرة من المرحلة. ويحتل مارتن بروكوب المركز الثالث في سيارته فورد رابتور، مع دنيس كروتوف في ميني، وسيث كوينتيرو بسيارة كان أم مافريك اكس 3 وتويوتا الارجنتيني خوان الذي أكمل المراكز الستة الأولى.