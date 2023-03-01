الامارات | اتحاد الدراجات ينظم أول بطولة للجامعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت كليات التقنية العليا (تقنية دبي)، وبإشراف اتحاد الامارات للدراجات، بطولة الإمارات للجامعات بمشاركة 36 متسابق يمثلون 13 جامعة ومؤسسة تعليمية على مستوى الدولة، وهي البطولة التي تنظم لأول مرة في تاريخ اتحاد الدراجات، وتهدف إلى نشر اللعبة واستهداف شريحة جديدة وهم طلبة الجامعات لبناء قاعدة جديدة من اللاعبين للأندية والفرق والمنتخبات الوطنية.

وقال الدوخي لـ "الإمارات اليوم": "سعداء بما وصلت إليه اللعبة حتى الأن والتوجه إلى الجامعات والمدارس هو هدف رئيسي، وسنسعى له بقوة خلال الموسم الحالي والقادم، ولكن التجربة الأولى كانت ناجحة بشكل كبير، وشهدت مشاركة فعالة من اللاعبين والمنظمين وانطلاقة للبطولات المقبلة".

وفازت بالمركز الأول على المستوى الفرق كلية تقنية دبي للطلاب، وفي المركز الثاني جامعة عجمان، وفي المركز الثالث كلية تقنية العين، أما في فردي الرجال فقد فاز بالمركز الاول محمد منصوري من جامعة عجمان، وفي المركز الثاني شيخ ثاني سعيد من تقنية دبي وفي المركز الثالث فهد عبدالعزيز من تقنية دبي.

وعلى مستوى السيدات فازت بالمركز الأول ميثة أعرف من جامعة زايد، وفي المركز الثاني نور الفلاحي من جامعة زايد، وفي المركز الثالث شيخة خميس من تقنية الفجيرة.