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موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ، نظيره وولفرهامبتون، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، وكان أخرها الهزيمة المذلة على يد في دوري الأبطال ٥-٢.

ويحتل ليفربول المركز السابع بـ 36 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

 

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو

 

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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