الاتحاد السعودي يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "بارسا يونيفرسال" عن تلقي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا ضخمًا من نادي الاتحاد السعودي للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية فإن ميسي لم يصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان على تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

ووفقا للموقع، في تقرير له، فإن نادي الاتحاد السعودي حريص على التعاقد مع ميسي، مع اقتراب انتهاء عقده، حيث أنه مستعد لتقديم عرض ضخم لمدة عامين بقيمة 88 مليون يورو لكل موسم.

وأشار الموقع في تقريره إلى أنه بالرغم من أن هذا رقم ضخم ويكشف عن القوة المالية للأندية في الشرق الأوسط، إلا أن من غير المرجح أن ينجح الاتحاد في مساعيه؛ إذ لا يزال ميسى حريصًا على اللعب في أوروبا.

وكان ميسي قد توّج بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2022 في الحفل الذي أقيم، مساء الإثنين الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي رفع عرضه للتعاقد مع ميسي من 250 مليون يورو، إلى ما يقرب من 400 مليون يورو بعد رفضه للعرض الأول.

كما ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير سابق لها، أن ميسي يميل لعدم تجديد عقده في باريس سان جيرمان، مع اقتراب نهايته بنهاية الموسم الجاري، الذي كان لمدة عامين مع الفريق الفرنسي.

ونجح ليونيل ميسي (35 عامًا)، في تقديم مستوى متميزًا مع منتخب بلاده في كأس العالم في 2022، إذ نجح في قيادة منتخب بلاده للتتويج بلقب البطولة للمرة الثالثة، بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح (4/2).

ويلعب ميسي لنادي باريس سان جيرمان منذ 2021، قادمًا من برشلونة الإسباني الذي لعب له، في الفترة من 2000 وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الأرجنتيني نحو 50 مليون يورو.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، ويقدم حاليًّا مستويات بارزة برفقة "العالمي".

وربطت صحيفة "ماركا" الإسبانية ناديي الهلال والاتحاد بالدخول في سباق شرس لضم ليونيل ميسي مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.