شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى كلوب شبين الكوم يستضيف ودية بين سيدات مصر وأنجولا فى كرة اليد بحضور السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى تجربة ودية قوية اكتست بالطابع الرسمى، خاض منتخب مصر لسيدات كرة اليد مباراة شهدت قوة وندية أمام نظيره الأنجولى على الصالة المغطاة بنادى سيتى كلوب شبين الكوم انتهت بفوز الضيوف بنتيجة 23/22، بحضور السيد نيلسون كوزمى سفير أنجولا فى مصر ومحمد مرجان رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب لإدارة الاندية والمنشآت الرياضية، ورئيس اتخاد كرة اليد، ولفيف من الرياضيين.

وظهر منتخب سيدات مصر، بقوة، أمام المنتخب الانجولى، الأقوى فى إفريقيا، وسطر نجاحات دولية.

من جانبه، أبدى السيد نيلسون كوزمى سفير أنجولا فى مصر سعادته الغامرة بتواجده فى نادى سيتى كلوب شبين الكوم الذى استضاف المباراة الودية بين منتخبى مصر وأنجولا لسيدات كرة اليد، موجها شكره لمحمد مرجان رئيس مجلس ادارة شركة سيتى كلوب على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال سفير أنجولا فى مصر إنه معجب للغاية بالأجواء فى سيتى كلوب شبين الكوم، وبالإمكانات التى لا تقل عن أشهر وأكبر الأندية القاهرية التى زارها من قبل.

تابع السفير الأنجولي: أن إقامة مباراة ودية بين منتخبى أنجولا ومصر فى كرة اليد للسيدات على الصالة المغطاة بسيتى كلوب شبين الكوم، يأتى فى إطار التعاون المثمر والمستمر بين مصر وأنجولا لافتا إلى أن المباراة تعتبر احتكاك قوى للغاية لفريقه الذى شارك من قبل فى ست مرات ببطولة العالم.

أشاد السفير الأنجولى أيضا بفكرة سيتى كلوب وإنشاء أندية على مستوى متميز فى مختلف المحافظات المصرية، مشددا على أنه حريص على استمرار التعاون مع شركة سيتى كلوب، رياضيا، موجها الشكر أيضا للاتحاد المصرى لكرة اليد على حسن التعاون والعمل على الارتقاء بلعبة كرة اليد ونشرها فى مختلف المحافظات من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات بأندية سيتى كلوب.

فيما أكد محمد مرجان ترحيبه الكبير بالوفد الأنجولى فى سيتى كلوب شبين الكوم والتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرا إلى تطلعه لمزيد من التعاون فى الفترة المقبلة مع مختلف المدارس واللعبات بما يعود بالنفع على الرياضة المصرية وهو من الأهداف الأساسية لاندية سيتى كلوب.

وأكد محمد مرجان للسفير الإنجولى، ترحيبه بتواجده وتواجد المنتخب الإنجولى لسيدات اليد، وإقامة معسكر له فى فندق سيتى كلوب، وهو أول معسكر لمنتخب أجنبى فى محافظات الدلتا، فى تأكيد على التطور الذى أحدثته أندية سيتى كلوب، والتوظيف الرائع لمنشآتها فى خدمة الرياضة على كل شبر من الأراضى المصرية، وفق رؤية مصر 2030.

وأضاف مرجان: أن توفير الاحتكاك القوى لمنتخب مصر لسيدات كرة اليد وغيره من المنتخبات فى مختلف اللعبات يعد من أهم عوامل الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات والفرق المصرية، مشددا على جاهزية واستعداد أندية سيتى كلوب لاستضافة هذه الفعاليات من منطلق دورها الوطنى والرياضى.

وأثنى مرجان على التعاون الكبير والمثمر بين شركة سيتى كلوب ومختلف الاتحادات الرياضية لتنظيم واستضافة المباريات والبطولات ما يؤكد أن سيتى كلوب باتت رقما صحيحا فى معادلة النهوض بالرياضة المصرية.