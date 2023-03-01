شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات لاستخراج تأشيرة جنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء، بعد التعادل مع الداخلية أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء قرار كولر بمنح راحة سلبية لمنحهم فرصة في التوجه إلى سفارة جنوب إفريقيا وإنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراتهم ضد صن داونز يوم 11 مارس الجاري.

وفضل كولر منح لاعبيه راحة سلبية قبل التحضر لمباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الأول لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لمنحهم قسط كافي من الراحة في ظل شكواه من ضغط المباريات.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن مباراة الفريق أمام الداخلية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة العشرين في بطولة الدوري الممتاز شهدت محاولات عديدة لتحسين الأداء خاصة في الشوط الثاني، لكن لم يكن هناك تنظيم كافٍ للفوز، وإنه سوف يعمل على علاج الأخطاء التي ظهرت في المباراة والفرص التي أهدرها لاعبو الفريق.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه غير سعيد بالنتيجة، وأن توظيف شادي حسين ومحمد شريف في مختلف مراكز الهجوم وفقًا لقدرات كل منهما وقدرته على التحرك بفاعلية في المنطقة الهجومية.

وقال المدير الفني: «نعاني بشدة من ضغط المباريات الذي يحرمنا من علاج الأخطاء بشكل عملي ونكتفي بالجوانب النظرية فقط بسبب ضيق الوقت والحاجة إلى الاستشفاء».

وأشار كولر إلى أن التدريب على فترتين يوميا مستحيل في ظل ضغط المباريات، وأنه لا يملك الوقت الكافي لتطبيق اليوم الكامل في التدريبات.

كما أكد أن تثبيت التشكيل صعب بسبب الإصابات التي تمنع التدوير للحفاظ على جاهزية الجميع، وأنه يختار تشكيلة كل مباراة وفقًا لظروفها وظروف الفريق.

واختتم مارسيل كولر كلامه مؤكدًا أن الفريق لم يقم بإهدار الوقت عقب التقدم في النتيجة، وأنه تحدث مع اللاعبين داخل غرفة الملابس عقب المباراة عن العديد من الأمور، وأنه سوف يتعامل مع الأمر الواقع ويستعد بقوة للارتباطات القادمة بداية من لقاء القطن الكاميروني يوم السبت المقبل.