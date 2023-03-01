شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفتقد جهود مصطفى إبراهيم أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد الجهاز الفني للاتحاد السكندرى بقيادة الصربى زوران مانولو فيتش خدمات مصطفى إبراهيم لاعب الفريق في مباراة المحلة المقبلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يغيب إبراهيم عن صفوف سيد البلد أمام زعيم الفلاحين لتعرض للطرد في مباراة طلائع الجيش الماضية في الجولة 20 من الدور المصرى بسبب الخشونة الزائدة ضد لاعب الطلائع.

في سياق مختلف يعود الاتحاد السكندرى إلى تدريباته الجماعية يوم الأحد المقبل استعداداً لمواجهة غزل المحلة المقرر لها 16 مارس الجارى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يبدأ فريق سيد البلد استعداداه للمحلة الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي منحها الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق للاعبين عقب الفوز على طائع الجيش في المباراة الماضية.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصري الممتاز برصيد 36 نقطة جمعها من 20 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في ثلاثاة مواجهة، بينما خسر 6 مباريات.

وحقق فريق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا ومهما على فريق طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري.

أحرز أهداف الاتحاد كل من: مابولولو هاتريك في الدقيقة 13 والدقيقة 34 من ركلة جزاء والدقيقة 45 والهدف الرابع خالد الغندور في الدقيقة 75، بينما أحرز أهداف طلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 28 ومحمود وادي في الدقيقة 64 وإسلام محارب في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ 13 برصيد 17 نقطة.