شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يصرف مكافأت إجادة للاعبين بعد التعادل أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر مسئولو نادي الداخلية، صرف مكافات إجادة للاعبين عقب التعادل مع النادي الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري، وذلك بعد الاداء المتميز للاعبين وادراك التعادل في اللحظات الأخيرة والفريق كان ناقص عدديا بعد طرد أحمد عبد الرسول في الدقيقة 80 من المباراة.

ومن جانبه ، أكد علاء عبد العال، المدير الفني لفريق الداخلية، ان فريقه كان يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، موضحا أن هدف الأهلي جاء من خطأ تمركز فى خط الدفاع.

وقال عبد العال فى تصريحات بعد المباراو "فريق الداخلية حقق تعادل مستحق مع النادي الأهلي على الرغم من النقص العددي في صفوف الفريق ".

وأضاف: "نجحنا في غلق مفاتيح لعب الأهلي وطرد أحمد عبد الرسول جعل المباراة أكثر صعوبة على الداخلية، ورشيد أحمد حظه سييء بسبب الإصابات وكاد أن يسجل هدف الفوز لولا سوء التوفيق ويحصل على 15 ألف دولار فقط فى الموسم الواحد".