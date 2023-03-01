الامارات | وفاة أيقونة الهدافين التاريخيين في كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبقى اسم المهاجم الفرنسي الاسطوري جوست فونتين صاحب الرقم القياسي بعدد الاهداف في نسخة واحدة من كأس العالم (13 هدفًا) عام 1958، والذي توفي اليوم عن عمر 89 عامًا، عالقا في الاذهان بسبب هذا الانجاز الذي لن يتكرر على الارجح. وحتى يومنا هذا، ثلاثة لاعبين فقط يملكون عددًا اكبر من الاهداف من فونتين وهم الالماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا) يليه البرازيلي رونالدو (15) ثم الالماني الاخر غيرد مولر (14)، على الرغم من ان فونتين شارك في نسخة واحدة في النهائيات وخاض 6 مباريات فقط.

عادل النجم الارجنتيني ليونيل ميسي رقم فونتين بتسجيله 5 اهداف في مونديال قطر في طريقه الى قيادة منتخب بلاده الى اللقب العالمي، لكنه سجل اهدافه الـ13 في 5 نسخ. وكان فونتين (21 مباراة دولية) أحد نجوم منتخب فرنسا في مونديال السويد عام 1958، عندما قاد منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه قبل ان يخسر امام البرازيل بقيادة بيليه.

لم يكن فونتين اصلا في التشكيلة الاولية للمنتخب الفرنسي المشارك في مونديال عام 1958 لكن اصابة زميله في خط المقدمة تادي سيسوفسكي وزميله في صفوف رينس رينيه بليار جعلته ينضم في اللحظة الاخيرة الى المنتخب ثم الى التشكيلة الاساسية.

ويتذكر فونتين حادثة حصلت معه قبل التوجه الى السويد عندما قال في حديث لوكالة فرانس برس عام 2013 "عندما وصلنا الى المطار قبل التوجه الى السويد، ابلغني بول نيكولا (احد افراد الجهاز لافني) وألبير باتو (مدرب المنتخب) الذي لم يكن في الحقيقة يريدني أنني سألعب في مركز رأس الحربة".

وبالاضافة الى إنجازه في المونديال، يملك فونتين سجلا رائعًا على صعيد الاندية حيث توج بطلا للدوري الفرنسي 4 مرات، بينها مرة مع نيس (1956) و3 مرات مع رينس (1958، 1960، 1962)، بالاضافة الى إحرازه كأس فرنسا مرتين (مع نيس 1954 ومع رينس 1958)، كما خاض نهائي كأس الاندية الاوروبية البطلة (دوري الابطال حاليًا) مع رينس عام 1959 وخسر امام ريال مدريد الاسباني.

انتهت مسيرته الكروية بشكل مفاجئ بعمر الثامنة والعشرين بسبب كسر مضاعف في ساقه، وقال في هذا الصدد "يتحدث العالم كثيرًا عن رقمي القياسي، لكني كنت سأتخلى عنه لكي أستمر في الملاعب لخمس او ست سنوات اضافية، لان كرة القدم هي شغفي".

واضاف "كنت في قمة مستواي (عند اعتزاله)، وكنت اكسب الكثير من المال في تلك الفترة. لم تكن المبالغ التي نشهدها حاليًا، كانت فقط خمسة اضعاف الحد الادنى للأجور". دخل فونتين المولود في مدينة مراكش المغربية في اغسطس عام 1933 من أب فرنسي وأم اسبانية، معترك التدريب واستلم منتخب فرنسا عام 1967 لكنه لم يمكث طويلا على رأس الجهاز الفني بعد خسارته أول مباراتين وديتين. وأشرف على تدريب باريس سان جرمان في الفترة من 1973 الى 1976 وصعد بالفريق الى مصاف الدرجة الاولى عام 1974. وأنهى مسيرته التدريبية مع منتخب المغرب حيث قاده الى المركز الثالث في كأس الامم الافريقية عام 1980.