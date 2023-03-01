الكاميرا عجزت عن رصد التسديدة.. هدف عابر للقارات من كريستيانو يشعل الملعب (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن لاعب فريق فيورنتينا، كريستيانو بيراجي، من تسجيل هدفا خياليا خلال مباراته أمام مضيفه هيلاس فيرونا (3-0) التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.

وسدد "بيراجي" كرة من ركلة حرة نفذها بطريقة سريعة من خلف خط منتصف الملعب، استقرت داخل شباك فريق هيلاس فيرونا.

وعجزت عدسة كاميرا النقل التلفزيوني المباشر عن رصد الهدف، إلا في الإعادة، ليختتم بذلك أهداف فريقه الثلاثة قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

وأشعل الهدف موجة من الغضب بين لاعبي وموظفي هيلاس فيرونا، حيث كان رولاندو ماندراجورا لا يزال على الأرض، عندما تم تنفيذ الركلة الحرة بسرعة أثناء توقف اللعب.

وتصاعد التوتر بعد إطلاق صافرة النهاية، ليضطر حكم اللقاء لمنع بعض لاعبي هيلاس فيرونا من الذهاب إلى بيراجي، في محاولة منهم للاعتداء على اللاعب الإيطالي واتهامه بعدم التحلي بالروح الرياضية.

وبهذا الفوز، رفع نادي فيورنتينا رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

وبقي فريق هيلاس فيرونا في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 17 نقطة، ويواجه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.