شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة فاركو والمقاولون العرب اليوم تحت أنظار أحمد سامى لدراسة الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مباراة المقاولون العرب أمام فاركو اليوم من أجل دراسة فريق الذئاب استعدادا للمواجهة التي ستجمعهما 11 مارس الجارى في بطولة الدورى.

ويدرس مدرب سموحة نقاط القوة والضعف في فريق المقاولون العرب من أجل وضع خطة مواجهة المباراة المقبلة من أجل التقدم في جدول الدورى وتحسين الترتيب.

وقرر أحمد سامى القيام بفترة إعداد مصغرة تبدأ من اليوم الأربعاء من أجل تجهيز الفريق السكندرى للمباريات المقبلة في الدورى وأولها مواجهة المقاولون العرب في إطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى.

ويستغل أحمد سامى وجود فترة راحة من المباريات حتى 11 مارس الجارى موعد مباراة المقاولون، من أجل إعادة تقييم لاعبى سموحة والقيام بإعداد اللاعبين من جديد وتحفيظهم الخطة والطريقة التي يريد تطبيقها في الفترة المقبلة.

وكان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة من التدريب 48 ساعة بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى.

يحتل فريق سموحة المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا.